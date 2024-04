POL-ST: Rheine, Raub auf 31-Jährigen Täter flüchtig

Steinfurt (ots) - In der Zeit von Donnerstag (28.03.24), 20.30 Uhr bis Freitag (29.03.24), 08.20 Uhr ist an der Weststraße in Borghorst diverses hochwertiges Werkzeug aus einem VW Transporter gestohlen worden. Der Wert des Diebesguts liegt in einem mittleren vierstelligen Bereich. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangt sind, ist bislang unklar. Die Polizei hat die ...

