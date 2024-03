Bad Segeberg (ots) - Am Freitag (15.03.2024) gelang der Polizei in Pinneberg die vorläufige Festnahme eines mutmaßlichen Wohnungseinbrechers. Am Folgetag wurde der Beschuldigte dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt, in dessen Rahmen ein Haftbefehl verkündet und die Person im Anschluss in der Justizvollzugsanstalt inhaftiert wurde. Nach den bisherigen ...

mehr