Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Unfälle mit leichtverletzten Verkehrsteilnehmern

Delbrück (ots)

(mh) Am Mittwoch, 27. November, haben sich in Delbrück drei Personen bei Verkehrsunfällen leichte Verletzungen zugezogen.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 15.25 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Am Wiemenkamp. Der 32-jährige Fahrer eines Iveco hatte einen 76-jährigen Fußgänger übersehen und diesen angefahren. Der Mann stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte ihn für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus nach Salzkotten.

Auf der Paderborner Straße bei Delbrück-Bentfeld war ein 19-jähriger Fahrer eines Opel Corsa gegen 16.20 Uhr in Richtung Paderborn-Sande unterwegs. Kurz vor dem Kreuzungsbereich mit der Graf-Meerveldt-Straße erkannte er zu spät, dass Autos vor ihm aufgrund einer roten Ampel gebremst hatten und fuhr auf den VW up einer 50-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW noch auf den Ford Galaxy einer 41-jährigen Frau geschoben. Ein Rettungswagen brachte die 50-Jährige Up-Fahrerin vorsorglich in ein Krankenhaus nach Salzkotten. Die Autos blieben fahrbereit und mussten nicht abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen im beginnenden Feierabendverkehr. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.100 Euro.

Gegen 21.45 Uhr wollte der 44-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz mit seinem Fahrzeug von dem Spechtweg auf die Grubebachstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 29-Jährigen, der in einem Skoda Octavia in Richtung Schöning unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Ein Rettungswagen brachte den 29-Jährigen in ein Paderborner Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell