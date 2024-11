Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall auf regennasser Fahrbahn - Auto überschlägt sich

Bad Wünnenberg (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf der B480 bei Bad Wünnenberg hat sich am Mittwochmorgen, 27. November, eine 42-jährige Frau leichte Verletzungen zugezogen.

Die Frau war gegen 08.20 Uhr in einem Honda Jazz in Richtung Alme unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Dabei rutschte das Auto in eine rechtsseitige Bankette am Straßenrand und überschlug sich. Die Frau konnte sich selbständig befreien. Sie wurde zu weiteren Untersuchungen per Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Brilon gebracht. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 27.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell