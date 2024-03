Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Schwelm (ots)

Am 08.03.2024, um 08:55 Uhr, fuhr ein 71-jähriger Schwelmer mit seinem Audi auf der Hattinger Straße in Schwelm vom Fahrbahnrand an um sich in den fließenden Verkehr einzufädeln. Dabei er übersah er die bevorrechtigte 53-jährige Schwelmerin in ihrem Volvo, welche die selbe Fahrtrichtung befuhr. Bei dem Unfall erlitt der 71-Jährige leichte Verletzungen und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Es entstand ein Sachschaden von circa 6.500 Euro.

