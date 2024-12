Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einkaufscenter - Dachluken aufgehebelt

Paderborn (ots)

(CK) - In den frühen Sonntagmorgenstunden (01.12, 01.20 Uhr bis 02.45 Uhr) drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln zweier Dachkuppeln in die Innenräume eines Einkaufscenters am Südring. Zuvor waren die beiden Männer mit einer Leiter auf das Dach gelangt. Durch Aufbrechen der Deckenplatten verschafften sich die Einbrecher dann Zutritt zu einer Buchhandlung und zu einem Bekleidungsgeschäft. Die Innenräume der Buchhandlung wurde durchwühlt, hier wurde auch eine weitere Tür aufgebrochen. Es steht beiden Fällen noch nicht fest, ob etwas gestohlen wurde.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in der Nähe gesehen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell