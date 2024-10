Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Illegale Müllablagerung in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 05.10.2024 wurde durch die Eigentümerin eines Grundstücks in der Straße Am Krummen Stück, in unmittelbarer Nähe der Zufahrt zur Nordtangente, eine illegale Müllablagerung gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten drei Müllsäcke mit diversen Restmüllabfällen fest.

Zeugen, welche Hinweise zu einem Verursacher oder einer Verursacherin geben können, melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell