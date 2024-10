POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 7 mit einer tödlich verletzten Person

Hildesheim (ots) - Wendhausen (web) - Am heutigen Vormittag, gegen 11:15 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW VW die B6 aus Wendhausen kommend in Rtg. Holle. Zwischen Wendhausen und der Überführung der BAB 7, im dortigen Waldstück, kam der Fahrzeugführer mit seinem Pkw (in Verlauf einer Rechtskurve) nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW geriet in den angrenzenden Straßengraben, überfuhr ...

