BPOL-HH: Lebensgefährliche Gleisquerung an Hamburger S-Bahnstation- Schnellbremsung einer S-Bahn-

Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei querte ein Mann (m.59) am 21.04.2024 gegen 19.10 Uhr im laufenden Bahnverkehr offensichtlich als Abkürzung die S- und Fernbahngleise am S-Bahnhaltepunkt Holstenstraße. Eine S-Bahn musste durch eine Schnellbremsung gestoppt werden.

Die Bundespolizei wurde von der Notfallleitstelle der S-Bahn über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Umgehend wurde eine Streckensperrung für den Fern- und S-Bahnverkehr veranlasst.

"Nachdem Funkstreifenwagen der Bundespolizei den Einsatzort erreicht hatten, suchten die eingesetzten Polizeibeamten fußläufig den Streckenabschnitt zwischen den S-Bahnstationen Holstenstraße und Sternschanze ab."

"Auf der gegenüberliegenden Seite vom S-Bahnhaltepunkt Holstenstraße konnte in einem Hinterhof der mutmaßliche "Gleisquerer" aufgrund von vorhandenen Videoaufnahmen aus Überwachungskameras wiedererkannt und gestellt werden."

Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren (Verdacht auf gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr) eingeleitet. Der deutsche Staatsangehörige wurde nach einer Überprüfung der Personaldaten vor Ort entlassen.

"Die betroffenen Bahnstrecken mussten aufgrund der Einsatzmaßnahmen für 22 Minuten gesperrt werden. Nach jetzigem Sachstand erhielten 15 Fernzüge sowie mehrere S-Bahnen nicht unerhebliche Verspätungen." Dazu kann die Bundespolizei keine weiteren Auskünfte geben.

Aus aktuellem Anlass warnt die Hamburger Bundespolizei wiederholt vor leichtsinnigem Verhalten an Bahnanlagen:

"Der Aufenthalt im Gleisbereich ist lebensgefährlich und verboten! Triebfahrzeugführer von Zügen können nicht ausweichen, oftmals sind die Bremswege zu lang, um ein Erfassen von Personen im Gleisbereich noch zu verhindern. Häufig gefährden sich Personen in den Gleisen durch ihr leichtsinniges Verhalten nicht nur selbst, sondern auch Reisende und Helfer." "In diesem Fall hat der Mann sich auch direkt an den Stromschienen der S-Bahngleise aufgehalten; diese führen 1.200 V. Gleichstrom; eine Berührung ist lebensgefährlich!"

