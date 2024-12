Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelec-Fahrer stürzt auf Bahnübergang

Paderborn-Neuenbeken (ots)

(mb) Bei einem Fahrradunfall auf dem Bahnübergang zwischen Neuenbeken und Benhausen hat ein 68-jähriger Mann am Montag Verletzungen erlitten.

Der Senior war gegen 11.30 Uhr mit seinem Elektrofahrrad auf dem Hildesheimer Hellweg (L755) in Richtung Benhausen unterwegs. Beim Überqueren der schräg zur Straße verlaufenden und witterungsbedingt feuchten Schienen rutschte das Vorderrad weg und der Mann stürzte. Er zog sich Verletzungen zu. Ein Autofahrer hielt an und leistete Erste Hilfe. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

