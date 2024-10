Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein

Elten - Verkehrsunfall

Auto überschlägt sich

Zwei Insassen schwer verletzt

Emmerich am Rhein / Elten (ots)

Am Mittwochmorgen (23. Oktober 2024) gegen 08:35 Uhr kam es auf der Beeker Straße in Höhe des Autobahnzubringers zur A 3 in Richtung Köln zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 45-jährige Fahrer eines VW UP fuhr von der Autobahnabfahrt A3 aus Richtung Niederlande kommend herunter und beabsichtigte nach links auf die Beeker Straße in Richtung Emmerich zu fahren. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem vom links kommenden und bevorrechtigten Hyundai Tucson eines 62 Jahre alten Mannes aus Spijk (Niederlande), der in Richtung Beek unterwegs war. Er und seine 60-jährige Beifahrerin ebenfalls aus Spijk (Niederlande) wurden schwer verletzt und von der Rettung in Krankenhäuser gebracht. Der 45-Jährige Mann aus Arnhem (Niederlande) blieb unverletzt. Der VW UP überschlug sich durch den Aufprall und blieb auf dem Dach liegen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war zur Unfallaufnahme bis circa 10:30 Uhr voll gesperrt. (as)

