Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Radfahrer flüchtete nach Zusammenstoß mit einem anderen Radfahrer

Emmerich am Rhein (ots)

Am Dienstag (22. Oktober 2024) gegen 15:50 Uhr kam es auf dem Geh- und Radweg an der ´s-Heerenberger Straße (B 220) im Bereich der Autobahnauffahrt zur A3 zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern. Ein unbekannter Fahrer eines sogenannten Fat-Bikes fuhr den Radweg in Richtung Emmerich entlang. Ein 14-jähriger Junge aus Emmerich fuhr zu dieser Zeit hinter seinem Opa mit dem Rad her. Der Unbekannte hatte sein Handy in der Hand und den Blick während der Fahrt nach unten gerichtet. Der Opa machte mit einem Schrei noch auf sich aufmerksam, der Unbekannte stieß aber mit dem Enkel zusammen.

Der 14-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Unbekannte wartete zunächst, setzte sich dann wieder auf sein beschädigtes Fat-Bike und fuhr in Richtung ´s-Heerenberg weg.

Der Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - circa 1,70 m groß - circa 15-16 Jahre alt - Oberlippenbart - leicht dunkelhäutiger Hautton - asiatische Gesichtszüge - dunkel gekleidet - deutsche Sprache mit niederländischem Akzent

Hinweise zum Flüchtigen nimmt das Verkehrskommissariat in Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell