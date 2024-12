Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241211-1: Fünf Drogenvortests von Kraftfahrzeugführenden waren positiv

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten ordneten Blutproben an und leiteten Ermittlungen ein

Polizisten haben am Dienstag (10. Dezember) in weniger als 12 Stunden in fünf Fällen Blutproben wegen des Verdachts des Führens von Kraftfahrzeugen unter Drogeneinfluss angeordnet. Die Beamten hatten bei den Betroffenen typische körperliche Auffälligkeiten wie zum Beispiel gerötete Augen und lichtstarre Pupillen festgestellt. Die Ergebnisse der Drogentests erhärteten jeweils die Verdachtslage.

Fall 1: Frechen-Königsdorf, Aachener Straße / Hambloch-Mühlen-Straße Gegen 6.50 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Aachener Straße einen Autofahrer (36), an dessen VW das Abblendlicht defekt war. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass die Pupillen des 36-Jährigen deutlich geweitet waren. Ein Drogentest zeigte den Konsum von Cannabis an.

Fall 2: Kerpen-Brüggen, Heerstraße

Nach einem Rotlichtverstoß kontrollierten Polizisten einen Audi-Fahrer (27). Die Beamten bemerkten sofort die erweiterten Pupillen, die wässrigen Augen und die geröteten Bindehäute des Betroffenen. Der daraufhin durchgeführte Drogentest zeigte ein positives Ergebnis auf Amphetamin und Cannabis. Der 27-Jährige räumte den Drogenkonsum ein.

Fall 3: Pulheim, Bundesstraße (B) 59 - Venloer Straße Gegen 14.30 Uhr war ein Mann (47) mit seinem Ford Transit auf der Venloer Straße unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle bemerkten Polizisten die glänzenden Augen und die auffälligen Pupillen des 47-Jährigen. Zudem waren seine Bindehäute gerötet. Ein Drogentest zeigte Hinweise auf den Konsum von Cannabis und Kokain an. Auch dieser Betroffene räumte ein, Drogen konsumiert zu haben.

Fall 4: Bergheim-Niederaußem, Dormagener Straße Während einer gezielten Verkehrskontrolle erkannten Polizisten gegen 16.30 Uhr, dass die Fahrerin (21) eines Dacia während der Fahrt das Mobiltelefon nutzte. Die junge Frau wirkte deutlich nervös und aus ihrem Fahrzeug strömte deutlicher Cannabisgeruch. Zudem waren die Augen der 21-Jährigen glasig und ihre Hände zitterten. Ein Drogentest zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis.

Fall 5: Pulheim, Industriestraße

Gegen 18 Uhr kontrollierten Polizisten einen jungen Mann (19), der mit seinem Nissan auf der Industriestraße unterwegs war. Die Beamten bemerkten auch in diesem Fall mit glänzenden und vergrößerten Pupillen sowie geröteten Bindehäuten deutliche Hinweise auf Drogenkonsum. Das Ergebnis des Tests zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabiskonsum.

In allen Fällen entnahmen Ärzte die von der Polizei angeordneten Blutproben. Die Polizisten untersagten den fünf Kraftfahrzeugführenden bis zum vollständigen Abbau der Rauschmittel das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariat haben in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell