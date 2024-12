Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241210-5: Mann überfallen - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Ermittler suchen Geschädigten und Täter zur Klärung des Sachverhalts

Die Polizei sucht zur Klärung eines Sachverhalts derzeit nach einem Mann, der am Freitagabend (6. Dezember) in Bergheim-Niederaußem ausgeraubt worden sein soll. Der etwa 168 Zentimeter große Geschädigte sei dünn, habe blond-rötliche Haare, einen mittellangen Bart sowie einen hellen Hautton. Zur Tatzeit habe er ein dunkles T-Shirt, eine dunkle dünne Jacke, eine helle Jeans und helle Sneaker getragen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge ging der Geschädigte gegen 21.15 Uhr mit einer Einkaufstüte von der Barbarastraße in Richtung Holtroperstraße. Kurze Zeit später seien zwei Unbekannte aus zwei Gebüschen an der Holtroperstraße gesprungen und zu dem Geschädigten gelaufen. Ein weiterer Verdächtiger sei aus Richtung Holtroperstraße auf den Fußgänger zugelaufen. Die drei etwa 20-Jährigen sollen dann auf den Geschädigten eingeschlagen und getreten haben. Als dieser am Boden gelegen habe, sollen die Täter einen Gegenstand aus seiner Jacke gezogen haben und in Richtung Silverbergstraße davongelaufen sein. Die Täter seien etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und sollen eine "schlaksige" Art zu Gehen gehabt haben. Zur Tatzeit seien die Männer dunkel gekleidet und vermummt gewesen. Nachdem die Angreifer davongelaufen seien, soll der Geschädigte aufgestanden und in Richtung Barbarastraße davon gegangen sein. Er ließ eine Kapuze seiner Jacke sowie Pfandflaschen am Angriffsort zurück.

Eine aufmerksame Zeugin rief die Polizei. Alarmierte Beamte nahmen den Sachverhalt auf, stellten die aufgefundenen Gegenstände sicher und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell