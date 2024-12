Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241210-2: Einbruch in Büro - Zeugensuche

Erftstadt (ots)

Hebelmarken an Kellertür

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach Unbekannten, die zwischen Freitagnachmittag (6. Dezember) und Montagmorgen (9. Dezember) in ein Büro in Erftstadt-Kierdorf eingebrochen sein sollen. Was die Täter erbeuteten, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe eine Mitarbeiterin das Büro am Schildgensweg am Freitagnachmittag (6. Dezember) gegen 16 Uhr verlassen. Als eine weitere Angestellte am Montagmorgen (9. Dezember) das Büro gegen 10 Uhr betrat, habe sie Dreck auf dem Boden entdeckt. Hinzugerufene Polizisten stellten Hebelmarken an einer Kellertür und zwei Türen im Innern des Büros fest.

Die Beamten sicherten die Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell