Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241209-4: Alkoholisierter Mann griff Polizisten an

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Blutprobe angeordnet

Polizisten haben am Sonntagabend (8. Dezember) in Pulheim-Brauweiler einen 40-Jährigen in Gewahrsam genommen. Er hatte zuvor im alkoholisierten Zustand die Beamten mehrfach beleidigt und versucht, diese zu schlagen und zu treten.

Laut ersten Informationen befand sich der stark alkoholisierte Mann gegen 19.30 Uhr auf einem Feldweg nahe der Brauweilerstraße. Er schwankte stark und sprach verwaschen. In der Atemluft des 40-Jährigen nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahr.

Da zunächst der Verdacht bestand, der Mann könnte mit seinem mitgeführten Fahrrad gefahren und gestürzt sein, stellten die Beamten dessen Personalien fest. Dabei beleidigte er die Beamten mehrfach und verhielt sich aggressiv. Die Beamten legten ihm schließlich Handschellen an. Auf der Fahrt zu einer Polizeiwache versuchte er mehrfach, die Polizisten zu treten und mit Kopfstößen zu verletzen. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von knapp unter 2,5 Promille. Eine Richterin ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Der Beschuldigte verblieb bis zur Ausnüchterung in einem Polizeigewahrsam. Der Mann muss sich wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung verantworten. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell