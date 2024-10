Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Mehrere Brände in unmittelbarer Nähe - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Wetter (ots)

Am Wochenende gab es in Wetter mehrere Brandgeschehen. In den Zeiträumen vom 11. bis zum 13.10.2024, immer in den späten Abendstunden, zündelten bislang unbekannte Personen an Papier- bzw. Müllcontainern und an einer Pizzeria. Bei den Tatörtlichkeiten handelt es sich um die Hochstraße, Wilhelmstraße, Königstraße und die Burgstraße. Da sich die Örtlichkeiten in unmittelbarer Nähe zueinander befinden, geht die Polizei von einem Zusammenhang aus.

Deshalb sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Wem etwas in den besagten Nächten aufgefallen ist oder wer etwas gesehen hat, der meldet sich bitte bei der Polizei unter der 02333 9166-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell