BPOLI-KA: Kinder legen Steine auf Gleise - ICE kollidiert mit diesen

Pforzheim (ots) - Am Montagmorgen (06. Mai) hat die Bundespolizei einen mit Haftbefehl gesuchten Mann am Pforzheimer Hauptbahnhof festgestellt. Gegen 09:20 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei den kroatischen Staatsangehörigen am Pforzheimer Hauptbahnhof. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann wegen Körperverletzung von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe zur Festnahme ausgeschrieben war. Der 58-Jährige konnte Strafe in Höhe von 700,50 Euro nicht bezahlen und ...

mehr