Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241209-5: Diebe drangen in Bürocontainer ein und stahlen Auto und Tresor

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fahndet nach drei männlichen Unbekannten, die in der Nacht zu Sonntag (8. Dezember) in Kerpen einen Bürocontainer aufgebrochen und einen Tresor und ein Auto entwendet haben sollen. Zwei Täter sollen helle Hosen und am Oberkörper dunkle Kleidung getragen haben. Der dritte Unbekannte soll komplett dunkel gekleidet gewesen sein. Alle drei sollen Winterjacken und Turnschuhe getragen haben und in einem silbernen Auto unterwegs gewesen sein.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen fuhren die drei Tatverdächtigen gegen 2.40 Uhr in einem silbernen Auto an dem Firmengelände an der Dieselstraße vor. Sie drückten das Tor zum Gelände auf. Im Zeitraum bis 6.45 Uhr sollen sie den Bürocontainer einer Autovermietung aufgebrochen und einen Tresor sowie einen grauen Hyundai i30 mit Hamburger Städtekennung entwendet haben.

Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

