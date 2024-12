Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241210-4: Nach Brand in Kerpen - Gesuchte Personen melden sich bei Polizei

Kerpen (ots)

Ermittlungen dauern weiter an

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 2 vom 4. Dezember 2024.

Staatsanwaltschaft Köln und die Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Nach dem Brand eines leerstehenden Hauses in Kerpen-Sindorf haben sich zwei Kinder in Begleitung ihrer Eltern auf der Polizeiwache in Kerpen gemeldet. Sie gaben an, dass sie kurz vor dem Ausbruch des Feuers in dem Gebäude gewesen sein. Ob der geschilderte Sachverhalt sich tatsächlich so zugetragen hat ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Taterschwerende Hinweise liegen den Ermittlern derzeit nicht vor. Die Beamten des Kriminalkommissariats 11 ermitteln wegen des Verdachts der einfachen Brandstiftung. (hw)

