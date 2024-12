POL-REK: 241210-3: Unbekannte brachen Transporter auf

Erftstadt (ots) - Hebelmarken an Kellertür Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach Unbekannten, die zwischen Freitagnachmittag (6. Dezember) und Montagmorgen (9. Dezember) in ein Büro in Erftstadt-Kierdorf eingebrochen sein sollen. Was die Täter erbeuteten, ist Bestandteil der Ermittlungen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu ...

mehr