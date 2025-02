Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Mann unter Mauer eingeklemmt.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (20.02.2025) gegen 17 Uhr kam es in der Straße "In der Dickte" zu einem Unfall, bei dem ein Mann aus Dörentrup unter einer Mauer eingeklemmt wurde. Mitarbeiter einer Garten- und Landschaftsbaufirma hatten in einem Garten eine Verbundmauer aus schweren L-Steinen aus Beton gesetzt. Als der Endstein der Mauer wegrutschte, kippte daraufhin die gesamte Mauer um. Ein 32-jähriger Mitarbeiter konnte den Gefahrenbereich nicht mehr rechtzeitig verlassen, so dass die Mauer auf ihn stürzte. Um den eingeklemmten Mann zu befreien, wurde ein Radlader zum Anheben der Betonsteine genutzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den 32-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Klinikum. Das Amt für Arbeitsschutz wurde verständigt und erschien vor Ort. Nach aktuellen Erkenntnissen wird von einem Arbeitsunfall ausgegangen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 1 dauern an.

