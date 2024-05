Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: zeitgleicher Einbruch in zwei Handygeschäfte im Industriegebiet Mülheim-Kärlich.

Mülheim-Kärlich (ots)

Am 18.05.2024, gegen 01:47 Uhr, wurde ein Einbruch in den Telekomladen, in der Industriestraße 15 in Mülheim-Kärlich gemeldet. Fast zeitgleich wurde ein weiterer Einbruch, in ein Handygeschäft, in der Industriestraße 53, in Mülheim-Kärlich gemeldet. In der Industriestraße 15 wurde durch zwei schwarz gekleidete, vermutlich männliche Täter, zunächst die Eingangstüre mit einem Stein eingeschlagen und aus dem Verkaufsraum über ein dutzend Handys entwendet. In der Industriestraße 53 wurde, ebenfalls eine Scheibe mittels Stein eingeworfen und auch mehrere Handys aus dem Verkaufsraum entwendet. Hier wurden min. vier Täter festgestellt. Die Täter konnten unerkannt flüchten. In beiden Fällen zusammen dürfte der vorläufige Schaden bei geschätzten 13.000 Euro liegen.

Die Polizei fragt daher, wer hat im o.g. Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Personen festgestellt, ggfs. auch auf der B9. Hinweise bitte an die Polizei in Andernach, unter der 02632 - 9210

