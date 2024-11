Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Schüler in Sicherheit

Undefinierbarer Reizgeruch breitete sich am Mittwoch in einer Schule in Erbach aus.

Ulm (ots)

Gegen 11.15 Uhr bemerkten Schüler den Geruch, der sich in einem Klassenzimmer verbreitet hatte. Das Lehrpersonal handelte sofort: Sie brachten die Schüler und sich selbst in Sicherheit. Die Feuerwehr war schnell da und suchte nach der Ursache. Die konnte bislang jedoch nicht festgestellt werden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um sieben Schüler und Schülerinnen im Alter von 15 Jahren und zwei Lehrkräfte. Die verspürten Reinzungen an den Schleimhäuten, Schwindelgefühle und leichtes Hautbrennen. Ein Schüler war gesundheitlich vorbelastet und kam vorsorglich in eine Klinik. Wie die Polizei weiter mitteilt, ist bislang kein Sachschaden bekannt geworden. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude gelüftet hatte, konnte der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden. Ersten Ermittlungen zufolge liegen keine Hinweise auf ein strafbares Handeln vor.

