POL-UL: (UL) Laichingen - Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch erlitt ein Radfahrer bei Laichingen schwere Verletzungen.

Um 6 Uhr war eine 48-Jährige mit ihrem Skoda in der Hasengasse in Machtolsheim unterwegs. An einer Kreuzung fuhr sie in die Hauptstraße ein. Dabei übersah sie wohl einen 59-jährigen Radfahrer. Der kam mit seinem Mountainbike von links und hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und der Radfahrer stürzte. Ein Rettungswagen brachte den 59-jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 1.000 Euro.

++++2309518

