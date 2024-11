Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Dienstgebäude und Umspannstation besprüht

Unbekannte besprühten am Dienstag oder Mittwoch die Fassaden zweier Gebäude in der Laichinger Innenstadt. Zeugen sucht nun die Polizei.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ulm (ots)

Ein Zeuge entdeckte die Tat am Mittwochmorgen. Unbekannte besprühten zwischen 16.30 Uhr und 6.40 Uhr mit schwarzer Farbe das Dienstgebäude in der Bahnhofstraße. Rechts neben dem Eingang am Besucherparkplatz hinterließen die Vandalen den rund 260 auf 40 cm großen Schriftzug "ACAB 1213" . Auch machten die Schmierer vor einer Umspannstation nicht halt. Die Station befindet sich in der Radstraße neben einem Parkplatz der Stadt und rund 200 Meter von dem weiteren Tatort entfernt. An der Fassade sprühten die Unbekannten ebenfalls mit schwarzer Farbe fast identische Buchstaben und Zahlen wie an dem Dienstgebäude. Allerdings in größerer Dimension und mit dem Zusatz "SAHBE" und "A" in einem Kreis. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Der Polizeiposten Laichingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Anhand der Spuren gehen die Ermittler von mindestens zwei Tätern aus. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 07333/950960 zu melden. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.

++++2308513

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell