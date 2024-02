POL-DU: Hochemmerich: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Duisburg (ots) - Auf der Gerhardstraße (zwischen der Regenbergastraße und Biesenstraße) kollidierten am 03. Februar gegen halb zwei Mittags zwei Fahrzeuge während sie an einander vorbeifuhren. Anwohner hörten einen lauten Knall. Ein VW wurde am linken Vorderreifen und der Felge so stark beschädigt, dass der Wagen nicht mehr fahrbereit war. Ein silberner Ford ...

