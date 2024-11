Ulm (ots) - Am frühen Nachmittag ertappte ein Ladendetektiv den 13-Jährigen beim Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Göppinger Innenstadt. Nach dem Eintreffen der Polizei gab der 13-Jährige an, dass er zuvor von drei Unbekannten in der Hauptstraße in eine Ecke gedrängt worden sei. Die hätten ihn mit ...

mehr