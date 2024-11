Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Gaststätte

Am Mittwoch verständigte ein Zeuge in Göppingen die Polizei.

Ulm (ots)

Der Zeuge hörte gegen 3.45 Uhr berstendes Glas an einer Gaststätte am Waldeckhof. Weiterhin sah er einen Lichtschein. Er wählte den Notruf und informierte die Polizei. Die Polizei rückte an und stellte fest, dass ein Einbrecher das Glas an einer Tür eingeschlagen hatte. Dadurch gelangte er in die Gaststätte. Beim Eintreffen der Polizei hatte der Unbekannte bereits das Weite gesucht. Der Täter hatte sich bei seiner Tat verletzt, denn die Polizisten fanden zahlreiche Blutspuren. Auch seinen Rucksack ließ er zurück. Ob etwas erbeutet wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 2308084 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell