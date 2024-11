Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Bei unklarer Verkehrslage überholt

Am Dienstag kam ein 49-Jähriger bei einem Unfall in Göppingen zu Schaden.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr in der Rechberghäuser Straße. Ein 59-Jähriger war dort mit seinem Mercedes Atego unterwegs. Der Fahrer des Lkw wollte rückwärts in eine Hofeinfahrt fahren. Deshalb schaltete er die Warnblinkanlage, sowie die orange Rundumleuchte an seinem Lkw ein. Der 49-jährige Beifahrer im Lkw sollte den Fahrer bei der Rückwärtsfahrt zusätzlich durch Einweisungen unterstützen. Deshalb wollte der Arbeiter aus dem Lkw aussteigen. Kurz nach dem der Beifahrer die Lkw-Tür geöffnet hatte und im Begriff war, auszusteigen, passierte ein Peugeot Klein-Lkw den stehenden Mercedes. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 37-Jähriger mit seinem 3,5 Tonner rechts am Lkw vorbei und teilweise noch auf dem Gehweg in Richtung Rechberghausen. Dabei übersah er wohl den austeigenden Beifahrer und erfasste diesen. Der 49-Jährige wurde mit dem Bein zwischen der Tür des Mercedes-Lkw und dem Peugeot eingeklemmt. Dadurch zog sich der Beifahrer Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei Göppingen nahm den Unfall auf. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des Peugeot unter Drogeneinwirkung stand. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Da der aus Tschechien stammende Lkw-Fahrer keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, musst er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe 1.000 Euro hinterlegen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Auf den 37-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu.

++++2302803

