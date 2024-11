Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unachtsamkeit führt zu Unfall

Zu einem Auffahrunfall kam es Dienstag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Kurz vor 7.30 Uhr fuhr die 58-Jährige mit ihrem Ford Ka in der Seewiesenbrücke in Richtung Nördlinger Straße. Dort musste sie verkehrsbedingt halten. Das bemerkte ein 48-jähriger Renault Fahrer zu spät und prallte dem Ford in das Heck. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 48-Jährige leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

+++++++ 2300735 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell