POL-UL: (HDH) Heidenheim - Ladendiebin ertappt

Am Dienstag steckte eine 21-Jährige ihre Einkäufe in ihren Rucksack.

Ulm (ots)

Ein Ladendetektiv beobachtete die Frau in einem Geschäft in der Aalener Straße. Die hatte zunächst ihre gesamten Einkäufe in einem Einkaufskorb. Als sie den Kassenbereich passierte, hatte sie keinen Einkaufskorb mehr bei sich. Zwischenzeitlich hatte die Ladendiebin die Waren in ihren Rucksack gesteckt und wollte ohne Bezahlen das Geschäft verlassen. Neben einer Anzeige wegen Ladendiebstahls bekommt sie auch ein Hausverbot.

