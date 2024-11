Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen/B10 - Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Nicht aufgepasst hatte am Montag eine Autofahrerin auf der B10 bei Süßen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 90.000 Euro.

Ulm (ots)

Gegen 14.45 Uhr war eine Autofahrerin mit ihrem BMW SUV auf der B10 unterwegs. Die Frau fuhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Die BMW-Fahrerin wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einen vorausfahrenden Lkw zu überholen. Dabei geriet der Pkw zu weit nach links. Der BMW krachte in die Schutzplanken und wurde von dort nach rechts abgewiesen. Der SUV prallte gegen den rechts fahrenden Lkw. Der wird mit Brennstoffzellen betrieben und wurde bei dem seitlichen Zusammenstoß beschädigt. Aus dem Lkw traten den polizeilichen Erkenntnissen keine Gefahrenstoffe aus. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Geislingen kam und ermittelte die Unfallursache. Für die Dauer dieser Ermittlungen und bis zur Bergung der Fahrzeuge musste die B10 vollständig gesperrt werden. Die Straßenmeisterei leitete den Verkehr vor der Unfallstelle aus. Kurz vor 15.45 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. Den Gesamtschaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 90.000 Euro.

++++2297873(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

