POL-UL: (BC) Laupheim - E-Scooter gestohlen und im Schlosspark Teich versenkt

Ein 16-Jähriger soll am Dienstag für die Tat in Laupheim verantwortlich sein.

Ulm (ots)

Zwischen 14 Uhr und 14.45 Uhr war der E-Scooter an einem Fahrradständer eines Schulgeländes in der Rabenstraße angeschlossen. Den sah ein Jugendlicher und knackte das Schloss. Ein Zeuge hatte das mitbekommen und den Jugendlichen mit einer weiteren männlichen Person auf dem Roller davonfahren sehen. Dem Zeuge war der Besitzer bekannt und schilderte ihm seine Beobachtungen. Auch kannte er den mutmaßlichen Dieb. So kam die Polizei auf die Spur eines 16-Jährigen. Noch während der Anzeigenaufnahme beim Polizeirevier entdeckte eine Polizeistreife den E-Scooter im kleinen Teich des Schlossparks. Die Beamten bargen das Kleinstfahrzeug und gaben es an den Besitzer zurück. Allerdings war der E-Scooter wegen Elektronikproblemen nicht mehr fahrbereit. Die Polizei Laupheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Auf den 16-Jährigen, der im Verdacht steht den schweren Diebstahl begangen zu haben, kommt eine Anzeige zu. Die Höhe des Schadens am Roller ist noch unklar.

