Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Ladendieb ertappt

Zum Klauen soll ein 13-Jähriger am Dienstag in Göppingen gezwungen worden sein.

Ulm (ots)

Am frühen Nachmittag ertappte ein Ladendetektiv den 13-Jährigen beim Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Göppinger Innenstadt. Nach dem Eintreffen der Polizei gab der 13-Jährige an, dass er zuvor von drei Unbekannten in der Hauptstraße in eine Ecke gedrängt worden sei. Die hätten ihn mit einem Messer bedroht. Sie sollen ihn aufgefordert haben, den Ladendiebstahl zu begehen und gaben das Stehlen von Süßigkeiten "in Auftrag". Dieser Aufforderung soll der 13-Jährige dann nachgekommen sein. Die Göppinger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 2305585 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell