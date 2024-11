Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Zwei zeitgleiche Einsätze - Kaminbrand und angefahrener Fußgänger

Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe und Bruckhausen wurden am 18. November 2024 um 17:51 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Kaminbrand" zum Akazienwinkel im Ortsteil Bruckhausen alarmiert. Fast zeitgleich wurde im Kreuzungsbereich Alte Weseler Straße / Dinslakener Straße in Hünxe eine Person von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Zwei Fahrzeuge der Einheit Hünxe sowie die Einheit Bruckhausen fuhren die Einsatzstelle im Akazienwinkel an. Bei der Erkundung wurde ein Kaminbrand in einem Wohnhaus festgestellt. Der Schornstein und die angrenzenden Wände wurden mit der Wärmebildkamera kontrolliert und die Wohneinheit auf eine mögliche Kohlenmonoxidkonzentration überprüft. Nach dem Eintreffen des Bezirksschornsteinfegers wurde der Kamin gekehrt und das Brandgut ins Freie gebracht. Nach ca. 1,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Drei Fahrzeuge aus Hünxe verblieben an der Unfallstelle im Kreuzungsbereich Alte Weseler Straße / Dinslakener Straße. Die Feuerwehr kümmerte sich um die medizinische Erstversorgung der angefahrenen Person. Anschließend übernahm der Rettungsdienst die weitere Behandlung und den Transport in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des Pkw wurde in einem zweiten Rettungswagen behandelt, konnte aber noch an der Einsatzstelle entlassen werden. Während der Arbeiten wurde die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr abgesichert und großflächig ausgeleuchtet. Nach der Übergabe an die Polizei konnte der Einsatz nach ca. 40 Minuten beendet werden.

