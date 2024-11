Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch übersah ein Senior in Göppingen beim Abbiegen eine Radfahrerin.

Ulm (ots)

Um 7.20 Uhr war ein 66-Jähriger mit seinem Ford Transit in der Gaußstraße unterwegs. An der Einmündung zur Keplerstraße hielt er zunächst an. Beim Einbiegen nach links übersah er wohl eine 51-jährige Radfahrerin. Die kam mit ihrem Trekkingrad von links und hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Radfahrerin stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die Polizei Göppingen hat den Unfall aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

