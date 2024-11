Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte Person legt Brand in Kirche - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand legte am Sonntag eine bislang unbekannte Täterschaft einen Brand in einer Kirche im Geraer Ring. Das Gotteshaus stand am Abend für alle offen. Die Zeitspanne zwischen 17 Uhr und 17:30 Uhr nutzte die Täterschaft, um mit einer Trauerkerze Prospekte und Infobroschüren anzuzünden. Dadurch gerieten auch der Teppichboden sowie ein Holztisch in Brand. Der Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise konnten die Flammen von einem Hausmeister frühzeitig entdeckt und gelöscht werden, sodass ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindert werden konnte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621/ 71849-0 zu melden.

