Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch zur Tageszeit in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach am Samstag zwischen 12 Uhr und 16:30 Uhr in eine Wohnung in der Bürgermeister-Jäger-Straße ein. Ersten Ermittlungen zufolge versuchte die Täterschaft zunächst eine Wohnungstür im dritten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses aufzubrechen. Als dies misslang, wandte sie sich der gegenüberliegenden Wohnung zu. Dort gelang es die Eingangstür aufzubrechen. Es wurden mehrere Räume durchwühlt und Schmuck und Wertgegenstände gestohlen. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei nahm die Einbruchsermittlungen auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell