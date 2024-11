Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall verursacht und von der Unfallstelle geflüchtet - 21-jähriger Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Mannheim

Nachdem er im Stadtteil Neuostheim unter Alkohol- und Drogeneinfluss einen Unfall verursacht hatte, flüchtete ein 21-jähriger Autofahrer am Freitagmorgen von der Unfallstelle.

Der junge Mann war gegen 6.30 Uhr mit seinem Citroen-Kleinlaster auf der Will-Sohl-Straße in Richtung B 38a unterwegs. Beim Fahrstreifenwechsel stieß er gegen den neben ihm fahrenden Dacia eines 60-jährigen Mannes. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Nach dem Zusammenstoß fuhr er einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der 21-Jährige jedoch wenig später nahe dem Nationaltheater am Friedrichsring festgestellt und gestoppt werden.

Bei der Kontrolle des 21-jährigen Unfallverursachers stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in dessen Atem fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Zudem zeigte er deutlichen Anzeichen für vorherigen Drogenkonsum. Ein Vortest reagierte positiv auf Kokain. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Im Zuge der weiteren Unfallermittlungen stellt sich heraus, dass er das Fahrzeug ohne das Wissen des Fahrzeughalters benutzt hatte.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht sowie unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

