Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Fahrer verliert Kontrolle und prallt in Telefonmast und Leitplanke

Sprockhövel (ots)

Die Kontrolle über seinen Pkw der Marke Mercedes verlor ein 18-jähriger Wuppertaler am 22.09.2024, gegen 17:40 Uhr. Er befuhr die Straße Huxel in Fahrtrichtung Elberfelder Straße. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle und kollidierte daraufhin mit einer Leitplanke und einem Telefonmast. Zuletzt blieb der Mercedes mit der Fahrzeugfront unter der Leitplanke stehen. Neben dem Fahrer wurde auch der Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der Mercedes wurde durch die Wucht des Aufpralls erheblich beschädigt.

