Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrüche in Firmen - Polizei sucht Zeugen

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter brachen am frühen Freitagmorgen in das Firmengebäude eines Logistik-Fachbetriebs im Gewerbegebiet in Plankstadt ein und erbeuteten Bargeld und elektronische Geräte.

Die Einbrecher überwanden offenbar die Umzäunung des Firmengeländes, hebelten anschließend ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. In den Büroräumen brachen sie einen Tresor auf und entnahmen daraus das Bargeld. Anschließend ließen sie aus der Lagerhalle PC-Geräte und Tablets mitgehen. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Täter konnten durch die Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet werden. Sie werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- Männliche Person - Schwarze Sturmhaube - Bräunliche Jacke - Dunkle oder schwarze Hose - Dunkle Schuhe - Graue Handschuhe

Täter 2:

- Männliche Person - Schwarze Sturmhaube - Dunkle Jacke mit rotem Emblem am linken Ärmel - Dunkle Hose oder blaue Jeans - Dunkle oder schwarze Schuhe - Graue Handschuhe

Die Täter führten ein Brecheisen, zwei Schraubendreher oder Stechbeitel und ein Funkgerät mit sich.

In derselben Nacht ereignete sich ein weiterer Einbruch in ein Firmengebäude im gleichen Gewerbegebiet. Dabei entwendeten die Täter einen Hydraulikdiagnosetester, zwei Navigationsgeräte für Landschaftsbedarf sowie Bargeld. Auch hier liegen noch keine konkreten Informationen zum entstandenen Diebstahlschaden vor.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe beider Einbrüche ist von einem Tatzusammenhang auszugehen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienlichen Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06202/288-0 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell