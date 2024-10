Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Polizei hautnah erleben: Prävention, Mitmachangebote und Vorführungen auf der offerta 2024

Vom 26. Oktober bis zum 03. November 2024 findet in der Messe Karlsruhe in Rheinstetten die Verbrauchermesse offerta statt. Das Polizeipräsidium Karlsruhe ist mit einem vielseitigen Informations- und Beratungsangebot für Groß und Klein vertreten. Vorträge, Veranstaltungen und Mitmachangebote runden das Angebot ab. Besucherinnen und Besucher finden uns täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr in der Halle 2 (Bauen) am Stand G.80.

Unser Angebot in diesem Jahr:

Prävention und Einbruchschutz

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Referats Prävention beantworten wie gewohnt alle Fragen rund um die polizeiliche Verkehrsunfall- und Kriminalprävention. Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Besucherinnen und Besucher von den Fachberatern der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Die Beratung erfolgt kostenlos, neutral und kompetent. Interessierte können sich hier auch einen Gutschein für eine kostenlose sicherungstechnische Beratung für zu Hause sichern.

Einstellungsberatung

Junge Besucherinnen und Besucher können sich bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund um die Einstellungsvoraussetzungen und die Vielfalt des Polizeiberufs informieren.

Vortragsangebote

Für unsere täglichen Impulsvorträge steht uns in diesem Jahr wieder die angrenzende Blaulicht-Area (Stand G.98) zur Verfügung. Folgende Themen werden in unseren kurzweiligen Vorträgen behandelt: 11.00 Uhr: Elektromobilität (E-Fahrräder und E-Scooter) 13.00 Uhr: Gefahren im Internet* 13.30 Uhr: Senioren - Straftaten am Telefon, an der Haustür und unterwegs 14.00 Uhr: Einbruchschutz** * nicht an den Wochenenden und am 01. November ** nicht am 29. Oktober

Das Informationsangebot wird durch themenspezifische Vorträge des Stadt- und Kreisfeuerwehrverbandes Karlsruhe abgerundet

Sonderveranstaltungen in der Blaulicht-Area:

Vorführung der Polizeihundeführerstaffel Karlsruhe Am Samstag, 26. Oktober, und am Sonntag, 03. November, stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeihundeführerstaffel Karlsruhe ihre vierbeinigen Kollegen vor und gewähren einen interessanten Einblick in die tägliche Arbeit. Die Vorführungen beginnen jeweils um 13.00 Uhr.

Vorführung des Fachbereichs Einsatztraining Polizeibedienstete sind tagtäglich gefährlichen Situationen ausgesetzt, weshalb sie regelmäßig Einsatztrainings absolvieren. In diesem Jahr erhalten Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 27. Oktober, und am Samstag, 02. November, mit einer Vorführung einen Einblick in die Arbeit des Fachbereichs Einsatztraining. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 13.00 Uhr.

Unwetterereignisse und Starkregen

Bei heftigen Unwettern, Starkregen und schweren Gewittern werden über die Medien und Warn-Apps Informationen und Verhaltenshinweise ausgestrahlt. Derartige Wetterereignisse rufen dabei auch zahlreiche Stellen auf den Plan. Gemeinsam mit der Feuerwehr erhalten Besucherinnen und Besucher am Freitag, 01. November, um 13.00 Uhr, in einer interaktiven Veranstaltungen Einblicke in die Zuständigkeiten und Aufgaben.

Seniorentag

Am Dienstag, 29. Oktober, findet auf der offerta unter dem Motto "Fit ins Alter" der Seniorentag statt, an welchem sich auch das Polizeipräsidium Karlsruhe mit zwei Programmpunkten beteiligt. Die Vortragsveranstaltung "Senioren: Straftaten am Telefon, an der Haustür und unterwegs" findet an diesem Tag um 13.00 Uhr auf der Hauptbühne in der Aktionshalle statt. Danach bieten wir für interessierte Besucherinnen und Besucher um 14.00 Uhr in der Blaulicht-Area in der Halle 2 ein Rollatorentraining an. Der Vortrag zum Thema Einbruchschutz entfällt hierfür.

Unsere Angebote im Internet:

Informationen rund um die Themen Verkehrsunfall- und Kriminalprävention, Opferschutz, Einbruchschutz sowie Informationen zum Polizeiberuf finden Interessierte im Internet unter:

Polizeipräsidium Karlsruhe

https://ppkarlsruhe.polizei-bw.de/

Verkehrsunfallprävention

https://www.gib-acht-im-verkehr.de/

Kriminalprävention

https://www.polizei-beratung.de

Einbruchschutz

https://www.k-einbruch.de/

Einstellungsberatung und Berufsinformation https://www.karriere-polizei-bw.de/ https://ppkarlsruhe.polizei-bw.de/berufsinfo/

