Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Unwetterbedingte Einsätze für die Feuerwehr

Mönchengladbach-Stadtgebiet, 18.06.2024, 14:45 Uhr (ots)

Gegen 14:45 Uhr zog das Unwetter "Wiebke" mit Gewitter und Starkregen über das Stadtgebiet und die ersten unwetterbedingten Notrufe gingen ein. Der Schwerpunkt der Einsätze lag im Bereich Rheindahlen und Umland. Bis 20 Uhr wurden 35 Einsätze abgearbeitet. Hierbei handelte es sich ausschließlich um technische Hilfeleistungen. An den Einsatzstellen war zum überwiegenden Teil Wasser in Keller gelaufen, zudem wurden Gefahrenstellen durch hochgespülte Gully Deckel gesichert. An einigen Einsatzstellen konnte die Feuerwehr nicht helfen. Bei niedrigen Wasserständen von wenigen Zentimetern arbeiten die Pumpen der Feuerwehr noch nicht. Personen kamen an den Einsatzstellen der Feuerwehr nicht zu Schaden.

Im Einsatz waren von der Feuer- und Rettungswachen II (Holt) das Hilfeleistungslöschfahrzeug und ein Kleineinsatzfahrzeug, von der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) das Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter, die Einheiten Rheindahlen, Broich und Woof von der Freiwilligen Feuerwehr.

Einsatzleiter: Branddirektor Marco Jennißen

