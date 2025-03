POL-BOR: Gronau - Kinder setzen Gebüsch in Brand

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Im Königsesch; Tatzeit: 07.03.2025, zwischen 01.00 Uhr und 09.10 Uhr; Zugang zu einem Fastfood-Restaurant verschafften sich bislang Unbekannte in Bocholt. Die Täter öffneten gewaltsam eine Hintertür und gelangten so in das Gebäude an der Straße Im Königsesch. Im Inneren öffneten sie einen Tresor und entwendeten daraus Bargeld. Zu dem Einbruch kam es in der Nacht zum Samstag, ...

