Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin angefahren und geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Cimbernstraße/Teutonenstraße;

Unfallzeit: 07.03.2025, 06.40 Uhr;

Bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt wurde am Freitag eine 51-Jährige in Bocholt. Die Radfahrerin war gegen 06.40 Uhr aus Richtung Karolinger Straße kommend auf dem linken Radweg der Teutonenstraße unterwegs. Als sie sich in Höhe der Cimbernstraße befand, kam aus dieser ein Pkw, um nach links in die Teutonenstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß und die Radfahrerin stürzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Leichtverletzte zu kümmern. Er wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Zeugen werden ebenfalls gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell