Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Fleischverarbeitungsbetrieb eingedrungen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Mussumer Ringstraße;

Tatzeit: zwischen 06.03.2025, 15.00 Uhr, und 10.03.2025, 04.00 Uhr;

In den Aufenthaltsraum eines Fleischverarbeitungsbetriebes eingedrungen sind Unbekannte in Bocholt. Zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen hatte die Täter ein Fenster gewaltsam geöffnet, um in das Innere des Objekts an der Mussumer Ringstraße zu gelangen. Die Unbekannten betraten keine anderen Räumlichkeiten und entwendeten vermutlich nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell