Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Weißer Sportwagen flüchtet nach Unfall + Dacia gestohlen + In unverschlossenen Seat gegriffen +

Dillenburg (ots)

Braunfels: Weißer Sportwagen flüchtet nach Unfall

Am Donnerstagabend (20.03.2025) war eine 38-jährige Autofahrerin aus Braunfels gegen 19:30 Uhr mit ihrem Seat Ateca auf der L 3283 aus Solms/Oberndorf kommend in Richtung Bonbaden unterwegs. Ein weißer Sportwagen, der hinter dem Seat fuhr, setzte zum Überholen an und streifte dabei den Ateca. Durch diesen Kontakt drohte der Seat mit einem davor fahrenden Fahrradfahrer zu kollidieren. Der Radfahrer konnte durch einen Sprung in den Straßengraben den Zusammenstoß verhindern. Bei dem Sprung erlitt der 54-jährige Radfahrer leichte Verletzungen. Am Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der weiße Sportwagen flüchtete in Richtung Bonbaden. Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Wetzlar in Verbindung zu setzen. Die Ermittler gehen Hinweisen nach, wonach es sich bei dem Sportwagen um einen weißen Ford Mustang mit roten Streifen auf der Motorhaube gehandelt haben könnte. Wer hat den Unfall beobachtet? Wem ist ein solches weißes Fahrzeug bekannt, das möglicherweise Unfallschäden aufweist? Hinweise werden unter 06441 9180 entgegengenommen.

Wetzlar: Dacia gestohlen

Gegen 15:40 Uhr betrat am Donnerstag (20.03.2025) ein Unbekannter den Keller eines Einfamilienhauses in der Weingartenstraße in Wetzlar/Steindorf. Der Mann griff sich den Fahrzeugschlüssel eines blauen Dacia Sandero sowie mehrere Zigarettenpackungen und durchsuchte in einem Raum mehrere Schubladen. Nach Verlassen des Kellers stieg der Dieb in den blauen Dacia mit dem Kennzeichen WZ-CS 1204 und fuhr mit diesem davon. Das Fehlen des Fahrzeugs wurde gegen 16:15 Uhr bemerkt. Die Ermittler der Wetzlarer Kriminalpolizei fragen: Wer kann Hinweise zum Verbleib des Dacia Sandero geben? Wem ist das blaue Fahrzeug mit dem Kennzeichen WZ-CS 1204 nach Donnerstagnachmittag aufgefallen? Zeugen können sich telefonisch unter 06441 9180 an die Kripo in Wetzlar wenden.

Wetzlar: In unverschlossenen Seat gegriffen

Aus einem vermutlich unverschlossenen Seat Alhambra ließ ein Dieb im Zeitraum von Mittwoch (19.03.2025), 18:30 Uhr bis Donnerstag (20.03.2025), 07:30 Uhr unter anderem Kopfhörer und eine Tastatur mitgehen. Das Fahrzeug parkte in der Bergstraße in Dutenhofen. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizei in Wetzlar zu melden (Tel.: 06441 9180).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell