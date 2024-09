POL-NOM: Verkehrsunfall in Dassel: Pkw prallt gegen Baum

Bad Gandersheim (ots) - (ahr) Am vergangenen Freitag und Samstag kam es bereits zu drei Fahrten unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln in den Bereichen Bad Gandersheim und Kreiensen. Am Freitag gegen 06:30 Uhr kontrollierten Beamte des PK Bad Gandersheim einen 41-jährigen Fahrzeugführer in der Straße ...

mehr