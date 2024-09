Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Fahrten unter Einfluss von berauschenden Mitteln im Bereich Bad Gandersheim/Kreiensen

Bad Gandersheim (ots)

(ahr) Am vergangenen Freitag und Samstag kam es bereits zu drei Fahrten unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln in den Bereichen Bad Gandersheim und Kreiensen.

Am Freitag gegen 06:30 Uhr kontrollierten Beamte des PK Bad Gandersheim einen 41-jährigen Fahrzeugführer in der Straße Hohenhöfen in Bad Gandersheim. Während der Kontrolle können bei dem Fahrer körperliche Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen Einfluss von Drogen hindeuten. Ein entsprechender Vortest bestätigt den Verdacht. Dem Mann wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Am Freitag gegen 11:58 Uhr wurde ein 51-jähriger Fahrzeugführer in der Billerbecker Straße in Kreiensen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde bei dem Mann eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt. Ein entsprechender gerichtsverwertbarer Test an einem Atemalkoholmessgerät ergibt einen Wert von 0,58 Promille. Den Mann erwartet nun ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Am Samstagabend gegen 21:25 Uhr wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Billerbecker Straße in Kreiensen ebenfalls ein Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Dem 28-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Mann kann sich nun auf ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr einstellen.

